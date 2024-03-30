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У Польщі 18-річний українець загинув унаслідок ДТП, втікаючи від правоохоронців

Причини аварії з'ясовують.

У Польщі 18-річний українець загинув унаслідок ДТП, втікаючи від правоохоронців
Фото: PAP

У ніч на 29 березня у польському місті Ополе 18-річний українець потрапив у ДТП, намагаючись утекти від поліції. Унаслідок аварії хлопець помер.

Про це повідомило польське інформаційне агентство РАР.

Смертельний інцидент стався близько опівночі. Поліцейські помітили автомобіль, який порушував правила дорожнього руху. 

Вони наказали водію зупинитися, але він продовжив рух у напрямку центру міста.

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Правоохоронці перекрили дорогу, але хлопець об'їхав поліцейське авто, далі розігнався до швидкості близько 200 км/год, виїхав на головну магістраль і врізався у стовп. Його госпіталізували, але постраждалий у лікарні помер.

Наразі невідомо чи перебував він у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

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