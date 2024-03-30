​Польські фермери пообіцяли протестувати після свят у кабінетах депутатів

Також вони планують приїднатися до проетстувальників у Брюсселі.

Польські фермери анонсували нові протести після свят. Щоправда, цього разу вони не перекриватимуть дороги, а підуть під кабінети народних депутатів.

Про це пише RMF24.

У виданні зазначають, що найближчим часом протестувальники блокпости на дорогах ставити не влаштовувати не планують. Проте після закінчення великодніх свят, у четвер 4 квітня вони хочуть "відвідати депутатів у кабінетах".

Також протестувальники мають намір взяти із собою "символічні подарунки": яйця, картоплю, природні добрива.

Як йдеться у матеріалі, тоді ж фермери планують поїхати до Брюсселя, щоб приєднатися до протестувальників із інших країн, які незадоволені політикою ЄС.