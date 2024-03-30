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​Польські фермери пообіцяли протестувати після свят у кабінетах депутатів

Також вони планують приїднатися до проетстувальників у Брюсселі.

​Польські фермери пообіцяли протестувати після свят у кабінетах депутатів
Акція протесту польських фермерів
Фото: Е. Блажкевич, LRT

Польські фермери анонсували нові протести після свят. Щоправда, цього разу вони не перекриватимуть дороги, а підуть під кабінети народних депутатів.

Про це пише RMF24.

У виданні зазначають, що найближчим часом протестувальники блокпости на дорогах ставити не влаштовувати не планують. Проте після закінчення великодніх свят, у четвер 4 квітня вони хочуть "відвідати депутатів у кабінетах". 

Також протестувальники мають намір взяти із собою "символічні подарунки":  яйця, картоплю, природні добрива.

Як йдеться у матеріалі, тоді ж фермери планують поїхати до Брюсселя, щоб приєднатися до протестувальників із інших країн, які незадоволені політикою ЄС. 

  • 6 березня у Варшаві польські фермери влаштували масштабний протест. У столиці Польщі палили шини і принесли під канцелярію прем’єра труну. 
  • 18 березня польські фермери заблокували рух біля двох пунктів пропуску з Німеччиною. Вантажівки можуть проїхати лише через один пункт.
  • Вже 20 березня фермери підписали нову угоду із міністром сільського господарства Польщі Чеславом Сєкерським згідно яких, польський уряд зберігатиме ембарго на імпорт продуктів з України та зможе заборонити транзит деяких українських агротоварів територією Польщі.
  • Вчора, 29 березня, керівники урядів України та Польщі після зустрічі підписали заяву, у якій, зокрема, йдеться про  продовження лібералізації торгівлі, зокрема, можливості для українських виробників продовжувати поставки своєї продукції в ЄС без мит та тарифів.
  • Місяцями польські фермери блокували кордон з Україною. Однак польській міністр сільського господарства говорив, що блокувати треба "інший кордон". "Польща запровадила ембарго на ту продукцію з України, яка турбувала нас найбільше. Візьмемо Німеччину – ми теж бачимо у Німеччині протести і заяви німецьких фермерів, що вони не хочуть цієї продукції з України, де зрозуміло, що компанії багато купують у Польщі, але уряд не запровадив ембарго на цю продукцію, яка створює перевантаження, і українська продукція забирає у нас також німецький ринок", – заявив Колодзєйчак. 
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