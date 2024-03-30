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Вівці-рецидивісти: польські прикордонники піднімались по тривозі через стадо тварин

Отара перетнула польсько-український кордон біля посту у селі Корчова.

Вівці-рецидивісти: польські прикордонники піднімались по тривозі через стадо тварин
Вівці-порушники кордону
Фото: Бещадський відділ прикордонної служби

Польські прикордонники піднімались по тривозі через стадо овець, яке перетнуло кордон поблизу пункту пропуску у селі Корчова. Про "незвичайний перетин польсько-українського кордону" сповістив Бещадський відділ прикордонної служби.

Про це пише RMF24.

"Пристрої сповістили про наближення до лінії кордону фігур . На екранах моніторингу було розпізнано стадо овець. Тварини перетнули кордон і почали пастися", – зазначили польські прикордонники. 

Власника знайшли і сповістили про "порушників", він повернув тварин додому. 

"Як виявилося, це вже не перша прикордонна експедиція цієї "команди". Менш ніж за два тижні тому вівці вийшли на прикордонну дорогу. Однак тоді вони не вирішили перетинати кордон", – додали у польській службі. 

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