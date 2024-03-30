У Польщі президент та уряд сперечаються щодо контрацептивних пігулок для неповнолітніх

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відмовляється підписувати закон, який дозволив би дівчатам у віці від 15 до 18 років купувати в аптеках контрацептивні пігулки.

Як повідомляє Deutsche Welle, глава держави аргументував своє рішення тим, що протизаплідні препарати можна було б купувати "без медичної консультації і в обхід ролі та відповідальності батьків".

Польські урядовиці розкритикували консервативне рішення Дуди. Заступниця міністра освіти Катаржина Лубнауер заявила, що президент "знову в опозиції до польських жінок". А міністерка охорони здоров'я Ізабела Лещина наголосила, що закон сприяв би зменшенню кількості небажаних вагітностей. Міністерка рівноправ'я Катаржина Котула пообіцяла домогтися ухвалення закону "попри будь-які заперечення президента, який керується не медичним знанням, а власною упередженістю".

Очільник уряду Дональд Туск анонсував подолання вето шляхом внесення змін до законопроєкту. Прем'єр планує дозволити фармацевтам самостійно прописувати дівчатам пігулки. У соцмережах Туск написав: "Ми запускаємо план Б".