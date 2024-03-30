Байден пригрозив, що Росія заплатить за рік ув'язнення журналіста Гершковича

Президент США заявив, що не дозволить використовувати громадян країни як розмінні монети.

Президент США Джо Байден у річницю перебування журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича у російській в'язниці виступив із офіційною заявою.

Як передає Reuters, господар Білого дому пообіцяв продовжувати щоденні зусилля щодо звільнення репортера. "Як я сказав батькам Евана, я ніколи не втрачатиму надії", - розповів Байден пресі.

Президент також пригрозив, що США "засуджуватимуть та змусять Росію платити за жахливу спробу використовувати американських громадян як розмінні монети".

Із заявами на підтримку Гершковича та засудженням дій Кремля також виступили голови обох палат Конгресу - лідер сенатської більшості Чак Шумер та спікер Палати представників Майк Джонсон.