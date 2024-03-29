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Ми втратили півроку, поки Конгрес сперечався, - Зеленський

Зволікання Конгресом із затвердженням пакету військової допомоги на 60 млрд доларів дорого обійшлося Україні.

Ми втратили півроку, поки Конгрес сперечався, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Варіанти дій України залежать від рішення Конгресу. Поки Україна не дізнається, що США продовжують підтримувати її, вона залишатиметься там, де зараз є на Сході. Україна може проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу.

Президент України зазначив, що зволікання Конгресом із затвердженням пакету військової допомоги на 60 млрд доларів дорого обійшлося Україні. Військові не змогли спланувати майбутні операції, поки законодавці сварилися майже шість місяців. Тому, можливо, українським силам доведеться відступити, щоб убезпечити свої лінії фронту та зберегти боєприпаси.

“Якщо немає підтримки США, це означає, що у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні засобів радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися назад, відступати крок за кроком, маленькими кроками”, - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що Україні не вистачає перехоплювачів та іншої зброї протиповітряної оборони для захисту своїх міст та інфраструктури. Без підтримки Конгресу Україна матиме великий дефіцит ракет. І хоча Україна нарощує власні системи протиповітряної оборони, цього недостатньо.

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Володимир Зеленський також зазначив, що реакція США на удари України по російським НПЗ не була позитивною. 

“Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергосистему, і росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. … Це справедливо”, - сказав голова держави, і додав, що коли Росія припинить ці кроки, Україна зупиниться.

Президент України зазначив, що Україні терміново треба ракети великої дальності ATACM-300, які можуть вражати цілі в окупованому Росією Криму, особливо аеродроми, з яких Росія запускає літаки з високоточними ракетами. Але ракети зараз не в Україні.

Володимир Зеленський вважає, що президент Байден “обережно ставиться до ядерного удару з боку Росії”. Водночас Зеленський має думку, що Володимир Путін не ризикнув би обмінюватися ядерними зброєю.

Також президент України розповів, що президент Барак Обама не був сильним проти Путіна, коли той захопив Крим у 2014 році.

“Європа хотіла мати безпеку на кордоні та велику торгівлю з Росією. Це відкрило шлях до війни з Україною”, - додав Зеленський.

Також президент повідомив, що дозволив би Байдену направити американські війська в Україну для стримування вторгнення в лютому 2022 року. Оглядаючись назад, ця демонстрація сили могла бути єдиним способом уникнути цього жахливого конфлікту.

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