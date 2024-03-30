За три місяці Міноборони допустило до експлуатації 80 зразків зброї та техніки

У секторі оборонного виробництва та розробок в Україні працюють близько 500 підприємств та компаній. Переважна більшість із них – приватні структури.

За перші три місяці 2024 року Міністерством оборони України кодифіковано (допущено до експлуатації у війську) понад 80 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) вітчизняного виробництва.

Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, пише Interfax-Україна.

Зазначається, що найбільше допустили до виробництва нових зразків боєприпасів різних типів та калібрів.

Друга група за кількістю допущених зразків ОВТ – БПЛА, в тому числі і нові дрони різних типів. Зокрема, FPV-камікадзе та ударні БПЛА багаторазового застосування, розраховані на різні відстані дії.

У Міноборони наголосили, що частина кодифікованих безпілотників вітчизняного виробництва отримали "путівку у життя" через платформу Brave1 – кластер підтримки розробок у сфері Defence Tech, одним із співзасновників якого є Міністерство оборони України.

У січні-березні 2024 року допущено до експлуатації майже два десятки різних зразків безпілотників саме вітчизняного виробництва.

Крім цього, дозволили експлуатувати наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ, які можуть бути засобами вогневої підтримки (нести на собі бойові модулі – кулемети та ПТРК, уражаючи ворожі цілі), транспортом евакуації поранених з поля бою, або виконувати логістичні завдання, доставляючи вантажі на передову.

"Серед засобів РЕБ вітчизняного виробництва, нещодавно допущених до експлуатації, – системи тактичного рівня, покликані створювати локальний "купол" для прикриття бойових позицій наших військ чи бойової техніки", – зазначив Гаврилюк.

Серед допущених зразків у першому кварталі 2024 року є броньована та спеціальна техніка, 120 мм міномет, засоби зв’язку та транспортні засоби.

"Підприємства вітчизняної «оборонки» нині пропонують чимало новинок. Не можу детально розповідати про їхні особливості, однак підкреслю – деякі з них мають унікальні бойові характеристики. Сподіваюся, агресор це скоро відчує на собі", – заявив заступник міністра оборони.

Він додав, що українські зброярі не лише у рази збільшили обсяги виробництва ОВТ, але й освоїли та розпочали виробництво нових зразків озброєння та техніки.

Також наголосив, що важливу роль в активізації роботи вітчизняних зброярів відіграли певні зміни у законодавстві, що дозволило суттєво спростити процедуру допуску до експлуатації нових зразків ОВТ. Сьогодні цей процес займає не більше кількох тижнів.

За словами Гаврилюка, зараз в секторі оборонного виробництва та розробок в Україні працюють близько 500 підприємств та компаній. Переважна більшість із них – приватні структури.