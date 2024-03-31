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РФ встановлює баржі у Чорному морі, щоб зберегти залишки флоту, — розвідка

У Чорному морі встановили чотири баржі біля Новоросійського морського порту.

РФ встановлює баржі у Чорному морі, щоб зберегти залишки флоту, — розвідка
Фото: EPA/UPG

Росія намагається зберегти залишки свого флоту у Чорному морі і втановлює баржі біля входу в Новоросійський морський порт. Наразі у Чорному морі встановлні чотири таких баржі.

Про це повідомляє міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Фото: розвідка Британії

Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити захист порту від атак українських надводних дронів.﻿﻿

Фото: розвідка Британії

Через підвищений ризик українських ударів, порт у Новоросійську зараз відіграє вирішальну роль у захисті найцінніших активів Чорноморського флоту.﻿﻿

У британській розвідці підкреслюють, що колишнього командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова змінили після того, як Україна завдала ударів по російському флоту.

"Його заміна, віце-адмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських суден шляхом прийняття подальших профілактичних та оборонних заходів, зокрема скорочення пропуску до портових засобів", — ідеться у звіті розвідки.

  • Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що в російських окупантів  на ходу залишилось п'ять з тринадцяти великих десантних кораблів.
  • Сили оборони 24 березня вночі уразили два великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов» в окупованому Севастополі.
  • Міноборони РФ призупинило операції російських кораблів в східній частині акваторії Чорного моря, щоб зберегти залишки свого флоту. Натомість ворог шукає способи зберегти Чорноморський флот РФ.
  • У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". 
  • Про масштабне влучання українських дронів по севастополю читайте у матеріалі Lb.ua "Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно".
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