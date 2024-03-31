РФ встановлює баржі у Чорному морі, щоб зберегти залишки флоту, — розвідка

У Чорному морі встановили чотири баржі біля Новоросійського морського порту.

Росія намагається зберегти залишки свого флоту у Чорному морі і втановлює баржі біля входу в Новоросійський морський порт. Наразі у Чорному морі встановлні чотири таких баржі.

Про це повідомляє міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Фото: розвідка Британії

Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити захист порту від атак українських надводних дронів.﻿﻿

Фото: розвідка Британії

Через підвищений ризик українських ударів, порт у Новоросійську зараз відіграє вирішальну роль у захисті найцінніших активів Чорноморського флоту.﻿﻿

У британській розвідці підкреслюють, що колишнього командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова змінили після того, як Україна завдала ударів по російському флоту.

"Його заміна, віце-адмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських суден шляхом прийняття подальших профілактичних та оборонних заходів, зокрема скорочення пропуску до портових засобів", — ідеться у звіті розвідки.