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Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей

У північних регіонах України впродовж доби зафіксували 58 обстрілів.

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей
Фото: ОК "Північ"

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Впродовж доби зафіксовано 58 обстрілів із різних видів озброєння. 

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області під ворожими обстрілами опинилися Семенівська і Новгород-Сіверська громади. Ворог бив з мінометів 120мм калібру.

У Сумській області росіяни атакували населені пункти FPV-дронами, КАБами і мінометами. Під обстріли потрапили Сумський, Охтирський, Конотопський і Шосткинський райони.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500.

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