Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Впродовж доби зафіксовано 58 обстрілів із різних видів озброєння.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області під ворожими обстрілами опинилися Семенівська і Новгород-Сіверська громади. Ворог бив з мінометів 120мм калібру.

У Сумській області росіяни атакували населені пункти FPV-дронами, КАБами і мінометами. Під обстріли потрапили Сумський, Охтирський, Конотопський і Шосткинський райони.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500.