Через дефіцит електроенергії в Одесі зупинився громадський елекротранспорт

Тролейбуси і трамваї зупинили свою роботу.

Після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру області, 31 березня, в Одесі зупинився увесь електротранспорт, повідомили в Одеській міськраді.

"У звʼязку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", — йдеться у повідомленні.