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Через дефіцит електроенергії в Одесі зупинився громадський елекротранспорт

Тролейбуси і трамваї зупинили свою роботу.

Через дефіцит електроенергії в Одесі зупинився громадський елекротранспорт
Фото: Одеська міська рада

Після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру області, 31 березня, в Одесі зупинився увесь електротранспорт, повідомили в Одеській міськраді.

"У звʼязку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", — йдеться у повідомленні.

  • Уночі 31 березня Росія атакувала Одеську область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 8 безпілотників, однак внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на енергооб'єкті. Люди не постраждали.
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