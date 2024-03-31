Через дефіцит електроенергії в Одесі зупинився громадський елекротранспорт

Після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру області, 31 березня, в Одесі зупинився увесь електротранспорт, повідомили в Одеській міськраді.
"У звʼязку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", — йдеться у повідомленні.
- Уночі 31 березня Росія атакувала Одеську область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 8 безпілотників, однак внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на енергооб'єкті. Люди не постраждали.