Тим, хто втомився від підтримки України, варто подумати про наслідки для Європи, – міністр фінансів Німеччини

Міністр зауважив, що Путіна турбує не лише Україна, він хоче змінити світовий порядок та устрій свободи в Європі.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger сказав, що тим, хто втомився від підтримки України, варто подумати про наслідки для Європи, повідомляє DW.

"Наш світ і наша свобода перебувають під загрозою. Путіна турбує не лише Україна, він хоче змінити світовий порядок та устрій свободи в Європі", – заявив Лінднер.

За його словами, Путін хотів би "контролювати спосіб життя та громадянські свободи" в Європі, і ті, хто вважає підтримку України "занадто стомлюючою чи надто дорогою", мають подумати про подібні наслідки.

Крістіан Лінднер виступає проти ідеї "заморозки війни", як це пропонують деякі політики.

"Для України йдеться про існування як держави. А для народу там найчастіше йдеться про виживання. Заморозити таку ситуацію неможливо", – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Путін хоче знищити Україну та втягнути НАТО у війну. Вона переконана, що її країна разом із союзниками не допустять перемоги агресора.