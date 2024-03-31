Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Зеленський для WSJ: "Ми згаяли пів року — більше не можемо"
Зеленський для WSJ: "Ми згаяли пів року — більше не можемо"
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
ГоловнаСуспільствоВійна

Тим, хто втомився від підтримки України, варто подумати про наслідки для Європи, – міністр фінансів Німеччини

Міністр зауважив, що Путіна турбує не лише Україна, він хоче змінити світовий порядок та устрій свободи в Європі.

Тим, хто втомився від підтримки України, варто подумати про наслідки для Європи, – міністр фінансів Німеччини
Крістіан Лінднер
Фото: ЕРА/UPG

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger сказав, що тим, хто втомився від підтримки України, варто подумати про наслідки для Європи, повідомляє DW. 

"Наш світ і наша свобода перебувають під загрозою. Путіна турбує не лише Україна, він хоче змінити світовий порядок та устрій свободи в Європі", – заявив Лінднер. 

За його словами, Путін хотів би "контролювати спосіб життя та громадянські свободи" в Європі, і ті, хто вважає підтримку України "занадто стомлюючою чи надто дорогою", мають подумати про подібні наслідки.

Крістіан Лінднер виступає проти ідеї "заморозки війни", як це пропонують деякі політики. 

"Для України йдеться про існування як держави. А для народу там найчастіше йдеться про виживання. Заморозити таку ситуацію неможливо", – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Путін хоче знищити Україну та втягнути НАТО у війну. Вона переконана, що її країна разом із союзниками не допустять перемоги агресора.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies