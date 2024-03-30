Ворог вдарив по Шевченківському району Харкова (оновлено)

Ввечері 30 березня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.
За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом. Станом на зараз – без постраждалих.
У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях.
Оновлено. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про одного пораненого.
“Одна поранена людина у нас, в наслідок прильоту по району житлової забудови”, – написав він.