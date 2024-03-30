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У Білій Церкві внаслідок вибуху у квартирі загинула людина

Вибухнув невідомий предмет.

У Білій Церкві внаслідок вибуху у квартирі загинула людина
Фото: ДСНС

У Білій Церкві Київської області внаслідок вибуху у квартирі загинула людина, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Подія сталася на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. 

“Внаслідок вибуху невідомого предмету зруйновано перекриття у квартирах між 2 та 5 поверхами з наступним загоранням”, − зазначили у ДСНС.

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Пожежу ліквідовано, під час робіт надзвичайники врятували 3 людей, зокрема восьмирічну дитину, яку госпіталізували. З-під завалів деблоковано тіло людини.

Зараз роботи тривають, існує загроза руйнування конструкцій. 

Фото: ДСНС

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