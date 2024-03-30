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Над трьома населеними пунтами "сірої зони" Харківщини підняли синьо-жовтий прапор

Підняли український стяг бійці бригади "Сталевий кордон" Гвардії Наступу.

Над трьома населеними пунтами "сірої зони" Харківщини підняли синьо-жовтий прапор
Встановили український прапор у сірій зоні Харківщини
Фото: Скріншот відео ДПСУ

Над населеними пунктами Харківщини Шабельне, Піщане та Дегтярне, які належать до так званої "сірої зони"  бійці бригади "Сталевий кордон" Гвардії Наступу встановили синьо-жовті стяги.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Ці населені пункти Харківщини знаходяться у так званій "сірій зоні". Територія сіл щільно замінована та через постійні ворожі обстріли непридатна для проживання.

"Проте, бійці прикордонної бригади "Сталевий Кордон" постійно контролюють ці території та нагадують ворогу по той бік кордону, що це наша земля і їм тут не місце", – зазначили у ДПСУ.

Також додали, що український прапор замайорів там завдяки воїнам 15 мобільного прикордонного загону.

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