Росія щомісяця мобілізовує по 30 тисяч людей, щоб продовжувати захоплювати українські землі, — міноборони Британії

РФ продовжує атаки на Авдіївському напрямку та інших ділянках фронту.

Росія продовжує мобілізацію і, ймовірно, щомісяця мобілізовує по 30 тисяч військових, щоб продовжувати війну в Україні.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

У британській розвідці припустили, що країна-агресорка Росія щомісяця мобілізовує близько 30 тисяч нових військовослужбовців для війни проти України. Це дозволяє Росії зазнавати великих втрат і продовжувати атаки на виснаження українських Збройних сил.

Також противник зберігає значну кількісну перевагу у війні за рахунок боєприпасів і техніки.

За даними звіту, Росія продовжила атаки на кількох інших ділянках фронту, але за останні тижні не досягла значного прогресу. Зокрема, російські війська продовжують поступово просуватися на захід від Авдіївки Донецької області.

А наприкінці березня армія окупантів взяла під контроль два села — Тоненьке та Орлівку та продовжують тиснути на інші населені пункти в цьому районі.