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Росія щомісяця мобілізовує по 30 тисяч людей, щоб продовжувати захоплювати українські землі, — міноборони Британії

РФ продовжує атаки на Авдіївському напрямку та інших ділянках фронту.

Росія щомісяця мобілізовує по 30 тисяч людей, щоб продовжувати захоплювати українські землі, — міноборони Британії
Фото: slovoidilo.ua

Росія продовжує мобілізацію і, ймовірно, щомісяця мобілізовує по 30 тисяч військових, щоб продовжувати війну в Україні. 

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

У британській розвідці припустили, що країна-агресорка Росія щомісяця мобілізовує близько 30 тисяч нових військовослужбовців для війни проти України. Це дозволяє Росії зазнавати великих втрат і продовжувати атаки на виснаження українських Збройних сил. 

Також противник зберігає значну кількісну перевагу у війні за рахунок боєприпасів і техніки.

За даними звіту, Росія продовжила атаки на кількох інших ділянках фронту, але за останні тижні не досягла значного прогресу. Зокрема, російські війська продовжують поступово просуватися на захід від Авдіївки Донецької області. 

А наприкінці березня армія окупантів взяла під контроль два села — Тоненьке та Орлівку та продовжують тиснути на інші населені пункти в цьому районі.

  • РФ планує створити нові бойові підрозділи із строковиків для участі в бойових діях на ТОТ України. Відбором до підрозділів замайється ФСБ.
  • На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни продовжують проводити мобілізацію українців до лав окупаційних військ. 
  • У Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни змушують підлітків на окупованих територіях ставати на військовий облік.
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