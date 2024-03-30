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Над Дніпропетровщиною ППО збила ракету Х-59

Ракету збили у Дніпровському районі області.

Над Дніпропетровщиною ППО збила ракету Х-59
Фото: EPA/UPG

Над Дніпровським районом Дніпропетровської області бійці протиповітряної оборони збили ворожу ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряному командуванн "Схід".

"Близько 14.50 в Дніпровському  районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться у повідомленні.

У ніч на 30 березня ворог випустив по Донецькій області чотири зенітні ракети С-300/С-400, а також атакував 12-ма безпілотниками із мису Чауда (Крим). Дев’ять БПЛА збила протиповітряна оборона. 

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