Над Дніпропетровщиною ППО збила ракету Х-59

Над Дніпровським районом Дніпропетровської області бійці протиповітряної оборони збили ворожу ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряному командуванн "Схід".

"Близько 14.50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться у повідомленні.

У ніч на 30 березня ворог випустив по Донецькій області чотири зенітні ракети С-300/С-400, а також атакував 12-ма безпілотниками із мису Чауда (Крим). Дев’ять БПЛА збила протиповітряна оборона.