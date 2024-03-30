У Красногорівці двоє людей загинуло через російський обстріл

У Красногорівці через обстріл РФ загинули люди

Сьогодні, 30 березня, у Красногорівці Донецької області двоє людей загинуло, ще одна особа зазнала поранень через ворожий артилерійський обстріл.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Смертельні поранення дістав 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра отримала тілесні ушкодження на подвір’ї, доставлено до медичного закладу.

На іншій вулиці жертвою атаки стала 70-річна жінка – вона загинула у власній оселі.

Серед пошкоджених об’єктів – житлові будинки містян й господарські споруди.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.