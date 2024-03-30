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У Красногорівці двоє людей загинуло через російський обстріл

Російська армія обстріляла місто із артилерії.

У Красногорівці двоє людей загинуло через російський обстріл
У Красногорівці через обстріл РФ загинули люди
Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні, 30 березня, у Красногорівці Донецької області двоє людей загинуло, ще одна особа зазнала поранень через ворожий артилерійський обстріл.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Смертельні поранення дістав 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра отримала тілесні ушкодження на подвір’ї, доставлено до медичного закладу. 

На іншій вулиці жертвою атаки стала 70-річна жінка – вона загинула у власній оселі.

Серед пошкоджених об’єктів – житлові будинки містян й господарські споруди.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

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