МВС: в Україні працюють близько 40 тисяч камер відеомоніторингу

З них 250 встоновлені на дорогах для автофіксації порушень правил дорожнього руху.

В Україні встановлено 40 тисяч камер відеомоніторингу, і це лише третина від необхідних. Камер автофіксації порушень правил дорожнього руху на українських дорогах понад 250, проте до кінця півріччя збільшать їх кількість до 300. Планують встановити додаткові, раніше закуплені прилади.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко у інтерв’ю.

За його словами, на території України вже розгорнуті різні комплекси відеомоніторингу – як місцевого, такі і регіонального рівнів. Також камери відеомоніторингу об'єднані на центральному рівні у інтеграційну платформу Національної поліції, яка наразі поєднує 9 регіонів і розширюється далі.

"Щодо реагування, то камери відеоспостереження дозволяють швидко відслідковувати рух автотранспорту або рух підозрілого громадянина, або того, хто знаходиться в розшуку", – зазначив заступник міністра.

Як повідомив Тимченко, також встановлені інтелектуальні камери, які дозволяють збирати риси обличчя і встановлювати, чи особи оголошені в розшук. Інформація про них однару передається відповідальному співробітнику.

Заступник міністра наголосив, що системи відеоспостереження захищені від зовнішнього втручання, зокрема й ворога.

"Наші системи відеонагляду не дозволяють налаштовувати прихований доступ до інформації. Я впевнений, що якщо хтось хоче отримати такий доступ, то це робиться не через систему", – сказав він.