МВС: в Україні працюють близько 40 тисяч камер відеомоніторингу

В Україні встановлено 40 тисяч камер відеомоніторингу, і це лише третина від необхідних. Камер автофіксації порушень правил дорожнього руху на українських дорогах понад 250, проте до кінця півріччя збільшать їх кількість до 300. Планують встановити додаткові, раніше закуплені прилади.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко у інтерв’ю.
За його словами, на території України вже розгорнуті різні комплекси відеомоніторингу – як місцевого, такі і регіонального рівнів. Також камери відеомоніторингу об'єднані на центральному рівні у інтеграційну платформу Національної поліції, яка наразі поєднує 9 регіонів і розширюється далі.
"Щодо реагування, то камери відеоспостереження дозволяють швидко відслідковувати рух автотранспорту або рух підозрілого громадянина, або того, хто знаходиться в розшуку", – зазначив заступник міністра.
Як повідомив Тимченко, також встановлені інтелектуальні камери, які дозволяють збирати риси обличчя і встановлювати, чи особи оголошені в розшук. Інформація про них однару передається відповідальному співробітнику.
Заступник міністра наголосив, що системи відеоспостереження захищені від зовнішнього втручання, зокрема й ворога.
"Наші системи відеонагляду не дозволяють налаштовувати прихований доступ до інформації. Я впевнений, що якщо хтось хоче отримати такий доступ, то це робиться не через систему", – сказав він.
- У січні цього року стало відомо, що в Україні створюють єдину платформу відеоспостереження.
- У лютому парламент зареєстрував законопроєкт, за яким в Україні запровадять єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Очікується, що вона забезпечить моніторинг та сприятиме попередженню та ліквідації можливих загроз, а також контролю за усуненням наслідків надзвичайних ситуацій і правопорушень.
- Згідно з законопроєктом, об'єктами відеомоніторингу є, серед іншого, публічні місця, об'єкти інфраструктури, до яких віднесли, зокрема, парки, сади, вулиці, дороги, парковки, будівлі органів влади, будівлі закладів освіти та охорони здоров'я.
- Раніше "Схеми" оприлюднили розслідування про те, що відео з тисяч камер відеоспостереження, встановлених по всій Україні, за допомогою російського програмного забезпечення TRASSIR, перш ніж потрапити на телефон чи комп’ютер споживача, потрапляло на сервери в Москві, які належать компаніям, що мають зв’язки з ФСБ.
- Йдеться про фірму "Диджитал Нетворк". Камери з цим російським софтом останні 20 років масово закуповували і встановлювали державні та приватні підприємства України. Серед них – ЧАЕС, Адміністрація морських портів, "Нова пошта", "Велика кишеня". Купували ці камери і пересічні українці для встановлення у своїх оселях.
- Україна обмежила використання цієї російської технології лише 27 лютого 2022.