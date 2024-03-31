Росія не спроможна належним чином захиститися від атак українських дронів, — ISW

Росіяни посилюють захист, щоб протидіяти українським безпілотникам, однак навряд чи їм вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Все частіше Росія стикаєься із загрозою українських безпілотників як на території окупованої України, так і в Росії на нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури, що підтримують військові зусилля Росії.

Щоб протидіяти дронам, росіяни формують мобільні вогневі групи у складі невизначених загальновійськових армій, а також армій ВПС і ППО для боротьби з безпілотниками. Цих окупантів оснастять тепловізорами, системами РЕБ і кулеметами, встановленими на пікапах. Однак, невідомо, чи зможуть ці мобільні групи захистити територію, на яку націлені українські безпілотники.

За даними ISW, російські мобільні вогневі групи схожі на українські тактичні мобільні вогневі групи, які українські військові почали широко розгортати навесні 2023 року для захисту від регулярних атак "шахедів".

Рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на інтенсифікацію ударів українських дронів по нафтопереробних заводах РФ у лютому та березні.

Зазначається, що Росія не може належним чином захиститися від атак українських безпілотників.

Аналітики ISW припускають, що російські війська мають труднощі з належним розгортанням систем ППО ближнього радіусу дії вздовж очікуваних векторів польотів українських безпілотників, а російські військові, схоже, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах Росії.

"Масове розгортання мобільних вогневих груп на заході Росії може створити подібні проблеми для російських військ, оскільки військові РФ можуть бути не в змозі забезпечити достатню кількість таких груп у потрібному масштабі", – ідеться у звіті.