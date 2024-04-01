Головне за ніч та ранок понеділка, 1 квітня: удари по Харківщині, 20 знищених танків, ворожа ДРГ на Сумщині

Нічна повітряна атака, 53 бойових зіткнення, 35 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Російська армія вранці понеділка знову завдала ударів по Харківській області.

Голова ОВА Олег Синєгубов о 10:14 повідомив у Telegram про російські удари. Деталі обстрілу поки невідомі. "Жителі Харкова та області, будьте в укриттях!" – написав він.

Повітряні сили о 9:57 повідомляли про пуски керованих авіабомб у Харківській області.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 53 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Уночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши три ударних безпілотники типу "Shahed". Сили та засоби протиповітряної оборони України два дрони знищили.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 13 атак у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох пунктах управління БпЛА, засобу протиповітряної оборони, станції РЕБ та артилерійському засобу ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 710 російських окупантів, 20 танків, 32 артсистеми, 17 бронемашин. Загалом Росія вже втратила в Україні 442 880 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські війська продовжили обстрілювати Херсонську область. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Карʼєрне, Борозенське, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Качкарівку, Золоту Балку, Гаврилівку, Білозерку, Дар’ївку, Кізомис, Софіївку, Інженерне, Придніпровське, Антонівку та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетні удари по Бериславському району.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, газопроводи, стільникову вежу, насосну станцію сільськогосподарського підприємства, територію промислового підприємства, господарську споруду, гараж та автомобілі.

Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей. Уночі російські війська вкотре завдали ударів по пожежно-рятувальному підрозділу на Харківщині, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором. Одне з влучань припало безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу", – йдеться в повідомленні.

У результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.

На чергуванні перебувало шестеро рятувальників, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на Сумщині, повідомляє ДПСУ.

Після викриття диверсантів прикордонники одразу відкрили вогонь на ураження. "Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, НГУ та ЗСУ, зокрема, були задіяні артилерійські розрахунки. Ворог відступив", – йдеться у повідомленні.

Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі.

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