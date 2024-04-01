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Росія знову вдарила по Харківській області

В ОВА закликали харків'ян і мешканців області перебувати в укриттях.

Російська армія вранці понеділка знову завдала ударів по Харківській області.

Голова ОВА Олег Синєгубов о 10:14 повідомив у Telegram про російські удари. Деталі обстрілу поки невідомі.

"Жителі Харкова та області, будьте в укриттях!" – написав він.

Повітряні сили о 9:57 повідомляли про пуски керованих авіабомб у Харківській області.

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