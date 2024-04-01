Росія знову вдарила по Харківській області

Російська армія вранці понеділка знову завдала ударів по Харківській області.
Голова ОВА Олег Синєгубов о 10:14 повідомив у Telegram про російські удари. Деталі обстрілу поки невідомі.
"Жителі Харкова та області, будьте в укриттях!" – написав він.
Повітряні сили о 9:57 повідомляли про пуски керованих авіабомб у Харківській області.
- Учора ввечері російська окупаційна армія атакувала Харків керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає.
- До того ворог бив по Харкову вдень.
- Росіяни націлилися на енергетичну інфраструктуру України, зокрема і в Харківській області. Унаслідок ударів в Харкові довелося повертатися до погодинних відключень світла.