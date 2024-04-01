Окупанти активізували авіацію - ворожі літаки та гелікоптери можуть бити по позиціях українських сил кілька разів на день.

Російські війська активізували авіацію на Сватівському напрямку, що в Луганській області. Прикордонники, які тримають тут оборону разом із підрозділами Збройних сил України, розповідають, що російські літаки та гелікоптери можуть бити по позиціях українських сил кілька разів на день.

Захисники зазначають, що авіаудари – це не єдина небезпека на цьому напрямку. Частина лінії оборони розташована впритул до ворога, тож подекуди відстань між позиціями військових ДПСУ та російських підрозділів – менш ніж сто метрів. Відтак, відбивати доводиться також і піхотні атаки.

Як і чим б’ють по ворогу прикордонники на цій ділянці фронту – дивіться в матеріалі від ДПСУ.

Як повідомлялося, ворог також цілодобово штурмує Білогорівку на Луганщині.