У Карпатах і на заході 1 квітня очікують пориви вітру, на Черкащині - підтоплення

1 квітня в Україні буде малохмарно, без опадів.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах вдень і у західних областях місцями пориви становитимуть 17-22 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 9-14° тепла; вдень 19-24°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 14-19°.

Також гідрометцентр попередив про небезпечні гідрологічні явища в Україні.

31 березня – 2 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області.