Фото: EPA/UPG Людний пляж Іпанема в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 17 березня 2024 р.

У Бразилії зафіксували новий рекорд індексу спеки - він сягнув 62,3 градусів за Цельсієм і став найвищим показником за десятиліття, передає Al Jazeera.

Індекс показує температуру, враховуючи вологість. За даними погодної системи Rio Alert, фактична максимальна температура у місті 18 березня становила 42°С.

Попередній рекорд індексу спеки був встановлений у листопаді - він досяг 59,7°С.

Фото: EPA/UPG Люди купаються в басейнах в Сан-Паулу, 16 березня 2024 р

Фото: EPA/UPG Людний пляж Іпанема в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 17 березня 2024 р.

Цьогорічний рекорд 62,3C був встановлений на заході Ріо-де-Жанейро о 09:55 ранку (12:55 за Грінвічем).

Record heat index of 62.3C scorches Brazil's Rio de Janeiro.



— in pictures https://t.co/G1o4dS8nLq pic.twitter.com/9RXvW6RHR1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 18, 2024

Натомість на півдні Бразилії фіксують сильні дощі. Синоптики прогнозують, що вони продовжаться і наступного тижня.

Агентство метеорологічної інформації MetSul повідомило, що тиждень буде дуже напруженим у центрі та півдні Бразилії через сильні дощі та шторми. Зі зливами і можливими штормами прийде інтенсивний холодний фронт.