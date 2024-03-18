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У Бразилії зафіксували новий рекорд індексу спеки - понад 60 градусів

Водночас на півдні країни - зливи.

Людний пляж Іпанема в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 17 березня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Людний пляж Іпанема в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 17 березня 2024 р.

У Бразилії зафіксували новий рекорд індексу спеки - він сягнув 62,3 градусів за Цельсієм і став найвищим показником за десятиліття, передає Al Jazeera.

Індекс показує температуру, враховуючи вологість. За даними погодної системи Rio Alert, фактична максимальна температура у місті 18 березня становила 42°С.

Попередній рекорд індексу спеки був встановлений у листопаді - він досяг 59,7°С.

Люди купаються в басейнах в Сан-Паулу, 16 березня 2024 р
Фото: EPA/UPG
Люди купаються в басейнах в Сан-Паулу, 16 березня 2024 р

Людний пляж Іпанема в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 17 березня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Людний пляж Іпанема в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 17 березня 2024 р.

Цьогорічний рекорд 62,3C був встановлений на заході Ріо-де-Жанейро о 09:55 ранку (12:55 за Грінвічем).

Натомість на півдні Бразилії фіксують сильні дощі. Синоптики прогнозують, що вони продовжаться і наступного тижня.

Агентство метеорологічної інформації MetSul повідомило, що тиждень буде дуже напруженим у центрі та півдні Бразилії через сильні дощі та шторми. Зі зливами і можливими штормами прийде інтенсивний холодний фронт.

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