NYT: На місці зруйнованого генштабу югославської армії в Сербії зять Трампа зведе готель і музей

У столиці Сербії - Белграді - зять експрезидента США Дональда Трампа Джаред Кушнер хоче побудувати розкішний готельно-житловий комплекс і музей на місці зруйнованого силами НАТО генштабу армії колишньої Югославії.

Як повідомляє The New York Times, попередня угода між Кушнером і владою Сербії надасть інвестиційній компанії зятя Трампа безкоштовну оренду на 99 років і право будівництва. При цьому уряд Сербії має отримати 22% прибутку. Вартість проєкту становить близько 500 млн доларів.

Раніше цією територією цікавився і Дональд Трамп - у 2013-му, за два роки до балотування на пост президента Трамп сказав високопоставленому сербському урядовцю, що хоче побудувати на цьому місці розкішний готель. Співробітники Trump Organization вирушили до Белграду, щоб оглянути це місце. Проєкт не був реалізований до обрання Трампа у 2016 році, і після складання присяги він пообіцяв не укладати жодних нових договорів у цій справі.

Спецпредставник тодішнього президента США на Балканах Річард Гренелл тоді висунув аналогічний план, згідно з яким Сербія і Сполучені Штати спільно працюють над відновленням об'єкта Міністерства оборони. Згідно зі стенограмами та записами виступів, зроблених під час кількох урядових прес-конференцій, у 2020 році Гренелл виступав за використання американських інвестицій для перетворення об'єкта в Белграді. Він під час своєї роботи біля Трампа налагоджував тісні зв'язки зі сербськими чиновниками. Нині вони стали в пригоді, коли ексдипломат допомагає Кушнеру закріпити відповідні домовленості в угоді.

Зять Трампа зауважував, що він не знав про інтерес тестя до цієї місцини і ніколи не обговорював із ним подробиці угоди.

Компанія Кушнера Affinity Partners заявила, що об'єкт у Белграді "перетворять на розкішний готель світового класу", але він також включатиме музей і меморіал, спроектовані сербськими архітекторами, щоб віддати належне важливості цього місця.

Як відомо, 25 років тому сили НАТО під керівництвом США здійснили військове втручання, щоб захистити мусульман у Косові від етнічних чисток сербського уряду. Однією з цілей став колишній штаб югославської армії в центрі Белграда, який практично не використовували. З того часу це місце перебуває у руїнах і розглядається сербами як символ їхніх страждань під час атак НАТО.