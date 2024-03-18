Макрон проситиме Росію припинити вогонь на час Олімпійських ігор у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що проситиме Росію дотримуватися "режиму припинення вогню" протягом Олімпійських ігор, що відбудуться у Парижі влітку. Відповідну заяву він зробив для ведучої Наталії Мосейчук.
Макрон вважає, що це "послання миру". Він також заявив, що Франція поважатиме рішення олімпійського комітету дозволити російським спортсменам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.
"Ми будемо дуже ретельно відслідковувати їхні виступи, щоби ніхто не використав спортсменів у цій ситуації", – сказав він.
Макрон також вважає, що потрібно відділяти росіян від їхньої влади.
- Мер господаря прийдешніх Олімпійських ігор Парижа Анн Ідальго виступила проти участі спортсменів з Росії та Білорусі у змаганнях. Політикиня хотіла б, щоб Міжнародний олімпійський комітет відсторонив представників країн-агресорів від паризької Олімпіади навіть у "нейтральному" статусі. "Ліпше б вони не приїздили", – заявила Ідальго журналістам.