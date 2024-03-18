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Макрон проситиме Росію припинити вогонь на час Олімпійських ігор у Парижі

Він також вважає, що треба відділяти росіян від їхньої влади. 

Макрон проситиме Росію припинити вогонь на час Олімпійських ігор у Парижі
Еммануель Макрон
Фото: скріншот

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що проситиме Росію дотримуватися "режиму припинення вогню" протягом Олімпійських ігор, що відбудуться у Парижі влітку. Відповідну заяву він зробив для ведучої Наталії Мосейчук.

Макрон вважає, що це "послання миру". Він також заявив, що Франція поважатиме рішення олімпійського комітету дозволити російським спортсменам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

"Ми будемо дуже ретельно відслідковувати їхні виступи, щоби ніхто не використав спортсменів у цій ситуації", – сказав він.

Макрон також вважає, що потрібно відділяти росіян від їхньої влади.

  • Мер господаря прийдешніх Олімпійських ігор Парижа Анн Ідальго виступила проти участі спортсменів з Росії та Білорусі у змаганнях. Політикиня хотіла б, щоб Міжнародний олімпійський комітет відсторонив представників країн-агресорів від паризької Олімпіади навіть у "нейтральному" статусі. "Ліпше б вони не приїздили", – заявила Ідальго журналістам. 
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