Макрон проситиме Росію припинити вогонь на час Олімпійських ігор у Парижі

Він також вважає, що треба відділяти росіян від їхньої влади.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що проситиме Росію дотримуватися "режиму припинення вогню" протягом Олімпійських ігор, що відбудуться у Парижі влітку. Відповідну заяву він зробив для ведучої Наталії Мосейчук.

Макрон вважає, що це "послання миру". Він також заявив, що Франція поважатиме рішення олімпійського комітету дозволити російським спортсменам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

"Ми будемо дуже ретельно відслідковувати їхні виступи, щоби ніхто не використав спортсменів у цій ситуації", – сказав він.

Макрон також вважає, що потрібно відділяти росіян від їхньої влади.