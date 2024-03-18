Вітання від Додіка і засудження від Заходу: як світ реагував на "вибори" Путіна

Путін зустрічається зі ЗМІ у своєму передвиборчому штабі в Москві,18 березня 2024 року.

Західні лідери засудили так звані вибори президента РФ, на яких очікувано перемагає Володимир Путін. Лише невелика кількість країн привітала Путіна, пише The Guardian.

Спікер ради з питань національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що "вибори звичайно ж не є вільними чи чесними, враховуючи те, як Путін ув'язнив політичних опонентів і не давав іншим балотувався проти нього". Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що незаконні вибори означали "відсутність вибору для виборців і відсутність незалежного моніторингу ОБСЄ".

Італійський міністр закордонних справ Антоні Тайяні також сказав, що вибори не були ні чесними, ні вільними.

Його чеський колега Ян Ліпавський назвав ці вибори фарсом і пародією.

"Це були російські президентські вибори, які показали, як цей режим пригнічує громадянське суспільство, незалежні медіа та опозицію", – додав він.

Серед тих, хто привітав Путіна з наступними роками правління над росіянами, демократій поки немає. Привітання надіслало МЗС Китаю і лідер боснійських сербів Мілорад Додік, президент Венесуели Ніколас Мадуро та низка інших латиноамериканських країн.