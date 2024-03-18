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Вітання від Додіка і засудження від Заходу: як світ реагував на "вибори" Путіна

Лише невелика кількість країн привітали Путіна з п'ятим терміном.

Вітання від Додіка і засудження від Заходу: як світ реагував на "вибори" Путіна
Путін зустрічається зі ЗМІ у своєму передвиборчому штабі в Москві,18 березня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Західні лідери засудили так звані вибори президента РФ, на яких очікувано перемагає Володимир Путін. Лише невелика кількість країн привітала Путіна, пише The Guardian.

Спікер ради з питань національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що "вибори звичайно ж не є вільними чи чесними, враховуючи те, як Путін ув'язнив політичних опонентів і не давав іншим балотувався проти нього". Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що незаконні вибори означали "відсутність вибору для виборців і відсутність незалежного моніторингу ОБСЄ".

Італійський міністр закордонних справ Антоні Тайяні також сказав, що вибори не були ні чесними, ні вільними.

Його чеський колега Ян Ліпавський назвав ці вибори фарсом і пародією.

"Це були російські президентські вибори, які показали, як цей режим пригнічує громадянське суспільство, незалежні медіа та опозицію", – додав він.

Серед тих, хто привітав Путіна з наступними роками правління над росіянами, демократій поки немає. Привітання надіслало МЗС Китаю і лідер боснійських сербів Мілорад Додік, президент Венесуели Ніколас Мадуро та низка інших латиноамериканських країн.

  • На "виборах" президента Росії очікувано перемагає Володимир Путін, який тепер правитиме росіянами п'ятий термін до 2030 року. Оголошені російською владою підрахунки 99,7% протоколів кажуть, що Путін отримав найбільший відсоток голосів за всі терміни – понад 87%. Як насправді – невідомо, оскільки на цих виборах не було міжнародних спостерігачів, і навіть для російських спостерігачів можливості були значно обмежені.
  • Міністри закордонних справ Євросоюзу сьогодні обговорять нові санкції проти Росії. 
  • Президент України Володимир Зеленський говорив, що жодної легітимності імітація виборів не має. 
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