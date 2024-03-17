Єгипет отримає від ЄС 7,4 млрд євро

Кошти спрямовані на підтримку держави-боржникам, збільшення продажу енергії до Європи і припинення нелегальних потоків мігрантів.

Європейський Союз і Єгипет підписали 17 березня фінансовий пакет допомоги Каїру на 7,4 мільярда євро, передає Euractiv.

Кошти спрямовані на підтримку держави-боржникам, збільшення продажу енергії до Європи і припинення нелегальних потоків мігрантів.

Єгипет відвідала європейська делегація за участі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та лідерів Австрії, Бельгії, Кіпру, Греції та Італії.

Угода передбачає 5 мільярдів євро у вигляді кредитів на чотири роки, 1,8 мільярда євро у вигляді інвестицій і сотні мільйонів на двосторонні проєкти, зокрема, з питань міграції.

Угода про стратегічне партнерство включає збільшення потоків газу та інших енергоносіїв, щоб допомогти Європі "відійти далі від російського газу", заявив високопоставлений представник Європейської комісії виданню.

Ця угода - продовження після інших договорів, які ЄС уклав із Лівією, Тунісом та Мавританією, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів через Середземне море.

Єгипет перебуває в економічній кризі та є центром двох війн: між Ізраїлем і ХАМАС у смузі Гази та в Судані.

За даними ООН, Єгипет вже приймає близько 9 мільйонів мігрантів та біженців, серед яких - 4 мільйони суданців та 1,5 мільйона сирійців.

Представник ЄС заявив, що угода включає кроки щодо співробітництва в галузі безпеки, боротьби з тероризмом та захисту кордонів, зокрема південного - зі Суданом.

Прикордонне агентство ЄС Frontex зафіксувало минулого року майже 158 000 мігрантів, які прибули до Європи небезпечним морським маршрутом, що на 50% більше, ніж у 2022-му.

Ця тенденція викликала зростання антиіммігрантської риторики в Європі та успіхи правих популістських партій у декількох країнах ЄС.

Натомість правозахисні групи рішуче засудили правочини з авторитарними урядами. Так, організація Human Rights Watch (HRW), що базується в США, заявила, що задокументувала "довільні арешти і жорстоке поводження з мігрантами, прохачами притулку і біженцями з боку єгипетської влади".

HRW розкритикувала те, що вона назвала "підходом ЄС щодо контролю за міграцією готівкою в обмін на гроші", заявивши, що такі кроки "зміцнюють авторитарних правителів, водночас зраджуючи правозахисників, журналістів, юристів та активістів, чия робота пов'язана з великим особистим ризиком".

Єгипет наголошує, що човни з мігрантами не відпливають від його узбережжя з 2016 року, хоча єгиптяни, як і раніше, прибувають до Європи морським шляхом, в основному через Лівію чи Туніс до Італії.