Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Помер екснардеп Геннадій Москаль
Помер екснардеп Геннадій Москаль
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
ГоловнаСвіт

Єгипет отримає від ЄС 7,4 млрд євро

Кошти спрямовані на підтримку держави-боржникам, збільшення продажу енергії до Європи і припинення нелегальних потоків мігрантів.

Єгипет отримає від ЄС 7,4 млрд євро
Делегація Євросоюзу в Єгипті 17 березня 2024 року
Фото: Х/Ursula von der Leyen

Європейський Союз і Єгипет підписали 17 березня фінансовий пакет допомоги Каїру на 7,4 мільярда євро, передає Euractiv.

Кошти спрямовані на підтримку держави-боржникам, збільшення продажу енергії до Європи і припинення нелегальних потоків мігрантів.

Єгипет відвідала європейська делегація за участі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та лідерів Австрії, Бельгії, Кіпру, Греції та Італії.

Угода передбачає 5 мільярдів євро у вигляді кредитів на чотири роки, 1,8 мільярда євро у вигляді інвестицій і сотні мільйонів на двосторонні проєкти, зокрема, з питань міграції.

Угода про стратегічне партнерство включає збільшення потоків газу та інших енергоносіїв, щоб допомогти Європі "відійти далі від російського газу", заявив високопоставлений представник Європейської комісії виданню.

Ця угода - продовження після інших договорів, які ЄС уклав із Лівією, Тунісом та Мавританією, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів через Середземне море.

Єгипет перебуває в економічній кризі та є центром двох війн: між Ізраїлем і ХАМАС у смузі Гази та в Судані.

За даними ООН, Єгипет вже приймає близько 9 мільйонів мігрантів та біженців, серед яких - 4 мільйони суданців та 1,5 мільйона сирійців.

Представник ЄС заявив, що угода включає кроки щодо співробітництва в галузі безпеки, боротьби з тероризмом та захисту кордонів, зокрема південного - зі Суданом.

Прикордонне агентство ЄС Frontex зафіксувало минулого року майже 158 000 мігрантів, які прибули до Європи небезпечним морським маршрутом, що на 50% більше, ніж у 2022-му.

Ця тенденція викликала зростання антиіммігрантської риторики в Європі та успіхи правих популістських партій у декількох країнах ЄС.

Натомість правозахисні групи рішуче засудили правочини з авторитарними урядами. Так, організація Human Rights Watch (HRW), що базується в США, заявила, що задокументувала "довільні арешти і жорстоке поводження з мігрантами, прохачами притулку і біженцями з боку єгипетської влади".

HRW розкритикувала те, що вона назвала "підходом ЄС щодо контролю за міграцією готівкою в обмін на гроші", заявивши, що такі кроки "зміцнюють авторитарних правителів, водночас зраджуючи правозахисників, журналістів, юристів та активістів, чия робота пов'язана з великим особистим ризиком".

Єгипет наголошує, що човни з мігрантами не відпливають від його узбережжя з 2016 року, хоча єгиптяни, як і раніше, прибувають до Європи морським шляхом, в основному через Лівію чи Туніс до Італії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies