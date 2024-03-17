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Чехія запропонує ЄС заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі

Пропозицію озвучать на засіданні Європейської Ради, яке відбудеться наступного тижня.

Чехія запропонує ЄС заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі
Петр Фіала
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Чехія запропонує наступного тижня на засіданні Європейської Ради заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі до Євросоюзу. 

Про це заявив міністр сільського господарства Марек Виборний, передає видання Novinky.

"Ми добиватимемося того, щоб зернові та олійні культури потрапили до списку санкцій і не прибували до Європи", - сказав міністр.

Позицію країни, яка цього тижня очікує на нову хвилю протестів фермерів, представить глава уряду Петр Фіала. Крім того, наступного тижня Виборний обговорить пропозицію під час зустрічі з міністрами сільського господарства ЄС.

За даними Євростату, минулого року до ЄС із Росії було імпортовано 1,5 млн. тонн зерна. Це більше, ніж до війни в Україні. Наприклад, Іспанія, де був неврожай, імпортувала агропродукцію багато разів.

"Немає жодної причини, через яку ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі", - наголосив Виборний.

На думку міністра, немає небезпеки, що ціни на продовольство фундаментально зростуть після можливої заборони ввезення російського зерна. "Чехія має профіцит щодо експорту, профіцит був у всьому світі", - зазначив міністр.

  • Попередні заяви про заборону імпорту з Росії та Білорусі звучали, зокрема, від Литви і Польщі. Так, 14 березня Сейм Литви ухвалив резолюцію із вимогою заборонити на рівні ЄС імпорт російських та білоруських агрокультур.
  • Перед цим Нижня палата Сейму Польщі закликала Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту в ЄС сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.
  • Натомість Європейський Союз заявив, що постійно стежить за імпортом сільськогосподарських продуктів до блоку, особливо з України і Росії.
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