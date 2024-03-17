Чехія запропонує ЄС заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі

Чехія запропонує наступного тижня на засіданні Європейської Ради заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі до Євросоюзу.

Про це заявив міністр сільського господарства Марек Виборний, передає видання Novinky.

"Ми добиватимемося того, щоб зернові та олійні культури потрапили до списку санкцій і не прибували до Європи", - сказав міністр.

Позицію країни, яка цього тижня очікує на нову хвилю протестів фермерів, представить глава уряду Петр Фіала. Крім того, наступного тижня Виборний обговорить пропозицію під час зустрічі з міністрами сільського господарства ЄС.

За даними Євростату, минулого року до ЄС із Росії було імпортовано 1,5 млн. тонн зерна. Це більше, ніж до війни в Україні. Наприклад, Іспанія, де був неврожай, імпортувала агропродукцію багато разів.

"Немає жодної причини, через яку ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі", - наголосив Виборний.

На думку міністра, немає небезпеки, що ціни на продовольство фундаментально зростуть після можливої заборони ввезення російського зерна. "Чехія має профіцит щодо експорту, профіцит був у всьому світі", - зазначив міністр.