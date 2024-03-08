Польський Сейм закликав Єврокомісію заблокувати імпорт агропродукції з РФ та Білорусі

Нижня палата Сейму Польщі закликала Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту в ЄС сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.
"Ми закликаємо Єврокомісію внести пропозицію щодо запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російського і білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Євросоюзу", – йдеться у резолюції Сейму "Про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу", пише Укрінформ.
У документі зазначено, що імпорт продовольства і сільськогосподарської продукції з Росії і Білорусі продовжує приносити "величезні доходи" виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.
“Наш моральний обов’язок - зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України”, – пише у Резолюції.
Також у ній йдеться про те, що Росія продовжує реалізувати свою стратегію використання продуктів харчування як зброї, спричиняючи перебої в постачанні української сільськогосподарської продукції по всьому світу.
“Тому ключовим пріоритетом ЄС має бути продовження підтримки України у відновленні експорту її товарів до країн, які цього найбільше потребують. Торгівля продовольством і сільськогосподарською продукцією не може продовжувати підтримувати жорстокий російський режим і його помічників у Мінську”, – наголошується в документі.
Проте також депутати вимагають перевірити положення Європейської зеленої угоди. Чиновники закликають вжити заходів щодо захисту чутливих секторів ринку від надмірного імпорту з України.
Вони очікують, що Єврокомісія "терміново розпочне роботу, спрямовану на якнайшвидше повернення до застосування у торговельних відносинах з Україною виключно норм, що випливають з Угоди про асоціацію між ЄС та Україною".
- 29 лютого польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що не виключає впровадження заборони на ввезення російської та білоруської агропродукції. Він визнав, що вона також завдає шкоди їхньому ринку. Напередодні він повідомив, що Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України.
- Латвія остаточно заборонила ввезення овочів, фруктів та зернових з Росії. Уряд визначив перелік товарів, які з восьмого березня не будуть імпортуватися з РФ. Також Латвія вимагає замінити експортоване російське зерно в ЄС на українське. Таким чином пропонують підтримати Україну, а не допомагати Росії.