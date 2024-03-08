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“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським

Кіріакос Міцотакіс пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час конференції Європейської народної партії у Бухаресті звернувся до Кремля після того, як став свідком авіаудару РФ по Одесі, повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве видання Ekathimerini.

“Я думаю, що у всіх нас є одне послання до Кремля: ми не злякаємось, ми продовжимо підтримувати Україну та її громадян стільки, скільки буде потрібно, і ми залишимося єдиними у цьому питанні”, – сказав Міцотакіс.

Грецький прем’єр підкреслив, що жодні порушення Росією міжнародного права чи її спроби змінити кордони за допомогою сили не будуть сприйняті Європою.

Нагадаємо, за даними CNN, російська ракета вдарила по Одесі приблизно в 500 метрах від Зеленського і гостя-високопосадовця. Водночас у Силах оборони цей удар із візитом президента і прем'єра не пов'язують.

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