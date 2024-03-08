Підтримка вступу України до НАТО серед союзників збільшилася, до ЄС – та сама, – звіт Brand Ukraine

Увага до України в світових медіа торік очікувано знизилася, але все ще висока.

У 2023 увага до України в медіа та соцмережах очікувано знизилася порівняно з першим роком повномасштабної війни. Однак вона все ще залишається високою – Україна втрималася в першій двадцятці найвідоміших країн і стала 16-ою найбільш впізнаваною країною світу, йдеться у звіті про сприйняття держави в світі Brand Ukraine.

Війна негативно позначилася на репутаційних характеристиках України. Зокрема, на оцінці бізнес-середовища, культурної спадщини, сталого розвитку, політичної стабільності, безпеки та туризму.

"Утім, Україна закріпила свій імідж впливового міжнародного гравця – і за підсумком року стабільно входить до топ-15 країн світу за рівнем впливовості на міжнародній арені", – йдеться у звіті.

У міжнародних новинних медіа Україну торік висвітлювали на 20% менше, ніж роком раніше, а в соцмережах – на 40%.

"При цьому значно розширився спектр тем, крізь які людство дізнавалось про Україну", – йдеться у звіті.

У загальному розподілі публікацій на тему України скоротилась частка статей про активні бойові дії та їхні наслідки, натомість частіше стали звучати новини зі сфери культури та спорту.

На увагу до України вплинула прогнозована "втома від співчуття", що призвела до того, що тему війни в Україні стали найчастіше cвідомо уникати. Однак Україна була четвертою країною світу, за новинами якої слідкувало людство у 2023.

Ключовою асоціацією з Україною серед іноземців другий рік поспіль є війна. Але в деяких країнах Азії, Африки та Близького Сходу люди більш схильні сприймати Україну крізь призму інноваційності, сільськогосподарського та промислового потенціалу, культури й спорту, персональних почуттів.

Світова соціологія у 2023 засвідчила помірне падіння підтримки надання Україні різних видів допомоги серед іноземців. Попри це, проукраїнськи налаштованою залишається більшість громадян у західних суспільствах, а деякі варіанти підтримки України навіть набувають популярності. Зросла підтримка західним світом вступу України до ЄС та НАТО.

Відносно невисокою є частка глобального інформаційного поля про Україну, в якій транслюють важливі для держави репутаційні атрибути. Тим не менш, у 2023 висвітлення іміджевих характеристик України в англомовних медіа зросло з 8% до 10%. Найбільш поширеними бренд-атрибутами України стали героїзм та демократичність.

Пошукова активність на тему України в Google повернулася до рівня перед початком повномасштабного вторгнення. Однак різноманіття пошукових трендів на тему України доводить, що країна цікавила світ не лише у контексті війни.

Підтримка американцями військової допомоги Україні станом на вересень 2023 становила 63%, а економічної – 61%.

Підтримка вступу Україну до ЄС

У 2023 найбільше надання Україні членства в Євросоюз підтримувала Португалія (81%) – так само, як і торік, коли за це висловилися 79% португальців. Найменше підтримує вступ України до ЄС Німеччина (49%), при цьому торік 59% німців виступали за.

Помітно зросла частка підтримки вступу України до ЄС у Туреччині – з 36% до 59%.

Серед опитаних країн кількість дорослого населення, що підтримує приєднання України до ЄС, за рік зросла в Португалії, Канаді, Великій Британії, Швеції, Туреччині, Італії. У середньому ж рівень підтримки залишився на рівні 2022 – 63%.

Фото: Brand Ukraine дослідження Трансатлантичні тренди від GMF, 2022-2023

Підтримка надання Україні членства в НАТО

У більшості опитаних країн зріс рівень підтримки вступу України до Альянсу. У середньому він зріс з 58% до 61%. Лідером підтримки знову є Португалія. Найменше вступ України до блоку підтримує Німеччина (45%). А от Туреччина, де в 2022 лише 34% бажали приєднання України до Альянсу, відсоток зріс майже в половину.