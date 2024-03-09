Нафтопереробна галузь Росії скоротила свої потужності через українські удари по об'єктах РФ

З 1 березня 2024 року РФ запровадила піврічну заборону на експорт бензину.

Атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії, через що країна заборонила експорт бензину для стабілізації цін.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

За інформацією відомства, нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах по всій території РФ.

Як відомо, з 1 березня 2024 року РФ запровадила піврічну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

Заборона на експорт зменшить тиск на постачання та дозволить Росії відремонтувати свої НПЗ. Експерти зазначають, що ремонт, ймовірно, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.﻿﻿"Уряд Росії буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні виборів президента Росії 15-17 березня", — ідеться у звіті розвідки.