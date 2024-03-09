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Вклалися у дедлайн: Сенат США встиг запобігти шатдауну

Верхня палата Конгресу мала до опівночі схвалити фінансування частини урядових відомств на 467 мільярдів доларів.

Вклалися у дедлайн: Сенат США встиг запобігти шатдауну
Фото: en.wikipedia

У США Конгрес вчергове зміг в останню мить запобігти припиненню функціонування уряду: Сенат схвалив документ, який передбачає 467 мільярдів доларів для низки державних установ.

Як повідомляє Reuters, обидві партії продемонстрували розуміння ситуації і погодилися разом підтримати законопроєкт. Голоси розподілилися 75-22 на користь бюджетної ініціативи. Документ одразу спрямували на підпис президенту Джо Байдену.

Очільник демократичної більшості Чак Шумер назвав рішення "доказом помилковості заяв деяких осіб, що розділений уряд не здатен дійти згоди і працювати".

Бюджетний пакет передбачає фінансування для відомств, що опікуються сільським господарством, транспортом, енергетикою, ветеранськими програмами та іншими галузями. Попереду у Конгреса складніше випробування: до 22 березня потрібно запобігти ще одному шатдауну, схваливши навіть більше коштів для інших урядових установ.

  • У США немає єдиного закону про бюджет: фінансування усіх урядових установ визначається 12 окремими документами. 
  • Якщо їх не встигають ухвалити вчасно, в країні настає повний або частковий шатдаун: відомства припиняють роботу, бо їм на законодавчому рівні заборонено працювати без фінансування. 
  • За останні чотири десятиліття в США відбулося 10 шатдаунів. 
  • Якщо конгресмени не здатні домовитися про новий фінансовий документ, вони можуть ухвалити продовження фінансування установи на минулорічному рівні. Тоді дедлайн щодо рішення переноситься на пізнішу дату.

 

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