Понад 4 400 постраждалих від війни українців виїхали на лікування за кордон, - МОЗ

На сьогодні вже понад 30 країн прийняли українців на лікування.

Протягом двох років повномасштабної війни Міністерство охорони здоровʼя разом із Єврокомісією, ВООЗ та іншими партнерами організовують евакуаційні рейси для постраждалих українців на лікування за кордон.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Загалом вже вдалося евакуювати 4 417 громадян, серед яких є пацієнти з мінно-вибуховими травмами, ті, хто потребує протезування, та онкопацієнти.

Крім того, серед евакуйованих - понад 600 дітей з травмами та онкологічними захворюваннями.

На сьогодні вже понад 30 країн прийняли українців на лікування, зокрема Німеччина, Норвегія, Латвія, Литва, Польща, Франція, Італія, Данія, Швеція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди та ін.

До країн-лідерів за кількістю проведених евакуацій для наших громадян належать:

Німеччина — 1078 осіб;

Польща — 383 особи;

Норвегія — 347 осіб.

У МОЗ нагадали, що лікуючий чи сімейний лікар скеровує пацієнтів на лікування за кордон на основі встановлених критеріїв. Щоби підтвердити відповідність критеріям, потрібно запитати у лікаря заповнену форму № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого».

За алгоритмом евакуації, МОЗ верифікує дані та через систему екстреного реагування Єврокомісії оперативно інформує країни ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ) про потребу в евакуації громадян України. Далі партнери приймають запит МОЗ та надають пропозиції щодо евакуації громадян.

Ознайомитися з критеріями направлення українців на лікування за кордон можна тут.

Зараз діють кілька маршрутів медичної евакуації на лікування за кордон, а саме: