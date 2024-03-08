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З нігерійської школи викрали понад 280 учнів для отримання викупу

Це стало одним з найбільших масових викрадень у країні.

З нігерійської школи викрали понад 280 учнів для отримання викупу
Фото: EPA/UPG

Під час нападу на школу на північному заході Нігерії озброєні люди викрали понад 280 учнів, пише Німецька хвиля.

Це стало одним з найбільших масових викрадень у країні.

У західноафриканській країні масові викрадення з метою отримання викупу не були рідкістю, проте донедавна таких інцидентів поменшало.

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Освітяни намагаються визначити точну кількість викрадених дітей. 

За словами вчителів, кільком учням вдалося втекти разом із персоналом школи, коли викрадачі стріляли в повітря.

Губернатор штату Кадуна, де сталося, викрадення, заявив, що влада співпрацює з органами безпеки.

  • У вересні минулого року у Нігерії озброєні люди викрали понад 30 людей з університету в штаті Замфара. Понад 300 учениць вкрали зі школи-інтернату для дівчат у місті Джангебе у 2021-му.
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