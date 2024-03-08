З нігерійської школи викрали понад 280 учнів для отримання викупу

Це стало одним з найбільших масових викрадень у країні.

Під час нападу на школу на північному заході Нігерії озброєні люди викрали понад 280 учнів, пише Німецька хвиля.

Це стало одним з найбільших масових викрадень у країні.

У західноафриканській країні масові викрадення з метою отримання викупу не були рідкістю, проте донедавна таких інцидентів поменшало.

Освітяни намагаються визначити точну кількість викрадених дітей.

За словами вчителів, кільком учням вдалося втекти разом із персоналом школи, коли викрадачі стріляли в повітря.

Губернатор штату Кадуна, де сталося, викрадення, заявив, що влада співпрацює з органами безпеки.