ЄС, США та ОАЕ запустять морський коридор для доставки допомоги у Смугу Гази

Євросоюз разом зі Сполученими Штатами та Об’єднаними Арабськими Еміратами запустять морський коридор для постачання гуманітарної допомоги палестинцям у Смугу Гази, пише Bloomberg.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про план сьогодні під час поїздки на Кіпр, попередивши про “гуманітарну катастрофу” в Газі.

За її словами, операція має розпочатися цими вихідними.

“Я закликаю всіх учасників, які мають зіграти тут свою роль, допомогти коридору реалізувати свій потенціал. Морський коридор може реально змінити тяжке становище палестинського народу”, − сказала фон дер Ляєн.

“Європа фінансує масштабну гуманітарну допомогу палестинцям. 250 мільйонів євро лише цього року. Але головним завданням є доставити цю допомогу людям у Газі”, − написала вона на соцплатформі X.

Europe is financing a major humanitarian aid effort for Palestinians.



€250 million euros this year alone.



But the key challenge is getting this aid to people in Gaza.



This is why we’re launching the Cyprus Maritime Corridor, with the US and UAE ↓ https://t.co/mrNBl9WsHb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 8, 2024

ЄС все більше незадоволений блокуванням потоків гуманітарної допомоги до анклаву, але в блоці, як і раніше, існують різні підходи щодо позиції Ізраїлю та кризи у Газі. Лідери ЄС розглянуть близькосхідну кризу на саміті у Брюсселі пізніше у березні, але невідомо, чи зможуть вони домовитися про спільну заяву, яка закликає до гуманітарної паузи чи припинення вогню.