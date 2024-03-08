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ЄС, США та ОАЕ запустять морський коридор для доставки допомоги у Смугу Гази

Операція має розпочатися цими вихідними.

ЄС, США та ОАЕ запустять морський коридор для доставки допомоги у Смугу Гази
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Євросоюз разом зі Сполученими Штатами та Об’єднаними Арабськими Еміратами запустять морський коридор для постачання гуманітарної допомоги палестинцям у Смугу Гази, пише Bloomberg.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про план сьогодні під час поїздки на Кіпр, попередивши про “гуманітарну катастрофу” в Газі. 

За її словами, операція має розпочатися цими вихідними.

“Я закликаю всіх учасників, які мають зіграти тут свою роль, допомогти коридору реалізувати свій потенціал. Морський коридор може реально змінити тяжке становище палестинського народу”, − сказала фон дер Ляєн.

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“Європа фінансує масштабну гуманітарну допомогу палестинцям. 250 мільйонів євро лише цього року. Але головним завданням є доставити цю допомогу людям у Газі”, − написала вона на соцплатформі X.

ЄС все більше незадоволений блокуванням потоків гуманітарної допомоги до анклаву, але в блоці, як і раніше, існують різні підходи щодо позиції Ізраїлю та кризи у Газі. Лідери ЄС розглянуть близькосхідну кризу на саміті у Брюсселі пізніше у березні, але невідомо, чи зможуть вони домовитися про спільну заяву, яка закликає до гуманітарної паузи чи припинення вогню.

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