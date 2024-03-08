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Нідерланди відправлять фрегат ППО для захисту цивільних суден у Червоному морі

Судно почне виконувати операції наприкінці березня.

Нідерланди відправлять фрегат ППО для захисту цивільних суден у Червоному морі
Фрегат протиповітряної оборони Нідерландів HNLMS Tromp
Фото: nos.nl

Нідерланди відправлять фрегат протиповітряної оборони HNLMS Tromp з військовими на борту для захисту цивільних суден у Червоному морі від ударів хуситів. 

Про це пише видання NOS з посиланням на джерела. 

Рада міністрів офіційно ухвалить це рішення вже сьогодні.

“Акцент буде зроблений на захист кораблів через відбиття атак з повітря”, − зазначено у матеріалі. 

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Судно, екіпаж якого налічує 200 осіб, розпочне операції у Червоному морі до кінця березня і повернеться додому у вересні.

Фрегат діятиме у складі міжнародної операції “Prosperity Guardian”, якою керують США і сприятиме місії ЄС “Aspides”.

  • Два дні тому внаслідок удару хуситів балістичною ракетою по комерційному американському судну True Confidence в Червоному морі загинуло три моряки. Двоє загиблих моряків були філіппінцями, а інший − в’єтнамцем.
  • Удар по кораблю був цілеспрямованим. Представник бойовиків зазначив, що “екіпаж відхилив попереджувальні повідомлення", після чого судно атакували, і "попадання було точним".
  • Це перший випадок смертей після ударів хуситів, який підтримує Іран, по кораблях у Червоному морі.
  • Хусити здійснили понад 45 ракетних і безпілотних атак проти комерційних і військово-морських суден США та коаліції, які діють у Червоному морі. Більшість із них були перехоплені есмінцями США чи коаліції або безпечно впали у воду.
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