Нідерланди відправлять фрегат ППО для захисту цивільних суден у Червоному морі

Нідерланди відправлять фрегат протиповітряної оборони HNLMS Tromp з військовими на борту для захисту цивільних суден у Червоному морі від ударів хуситів.
Про це пише видання NOS з посиланням на джерела.
Рада міністрів офіційно ухвалить це рішення вже сьогодні.
“Акцент буде зроблений на захист кораблів через відбиття атак з повітря”, − зазначено у матеріалі.
Судно, екіпаж якого налічує 200 осіб, розпочне операції у Червоному морі до кінця березня і повернеться додому у вересні.
Фрегат діятиме у складі міжнародної операції “Prosperity Guardian”, якою керують США і сприятиме місії ЄС “Aspides”.
- Два дні тому внаслідок удару хуситів балістичною ракетою по комерційному американському судну True Confidence в Червоному морі загинуло три моряки. Двоє загиблих моряків були філіппінцями, а інший − в’єтнамцем.
- Удар по кораблю був цілеспрямованим. Представник бойовиків зазначив, що “екіпаж відхилив попереджувальні повідомлення", після чого судно атакували, і "попадання було точним".
- Це перший випадок смертей після ударів хуситів, який підтримує Іран, по кораблях у Червоному морі.
- Хусити здійснили понад 45 ракетних і безпілотних атак проти комерційних і військово-морських суден США та коаліції, які діють у Червоному морі. Більшість із них були перехоплені есмінцями США чи коаліції або безпечно впали у воду.