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Окупанти вночі запустили по Україні 37 "шахедів" та три ракети

33 ударні безпілотники збила протиповітряна оборона України.

Окупанти вночі запустили по Україні 37 "шахедів" та три ракети
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

Російська армія у ніч на 8 березня атакувала південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed".

Як повідомили у Повітряних силах, безпілотники запускали із Балаклави, що в Криму.

В результаті бойової роботи протиповітряна оборона України збила 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

За ніч Пс України збили 33 шахеди
Фото: Повітряні сили України
За ніч Пс України збили 33 шахеди

У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок атаки окупантів постраждали шестеро людей. Серед них – двоє дітей: 2006 та 2021 років народження.

Цієї ночі ворог також вдарив по Куп'янську Харківської області. Там загинули двоє людей. За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню. 

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