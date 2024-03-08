Окупанти вночі запустили по Україні 37 "шахедів" та три ракети

Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.

Російська армія у ніч на 8 березня атакувала південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed".

Як повідомили у Повітряних силах, безпілотники запускали із Балаклави, що в Криму.

В результаті бойової роботи протиповітряна оборона України збила 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Фото: Повітряні сили України За ніч Пс України збили 33 шахеди

У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок атаки окупантів постраждали шестеро людей. Серед них – двоє дітей: 2006 та 2021 років народження.

Цієї ночі ворог також вдарив по Куп'янську Харківської області. Там загинули двоє людей. За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню.