Росіяни вдарили по Куп’янську, загинули двоє людей

Напередодні росіяни обстріляли Борову, внаслідок чого загинув чоловік. Ще семеро людей – поранені, зокрема троє дітей.

Російська армія вдарила по Вовчанську керованою авіаційною бомбою. Загинула 40-річна жінка. Ще одна жінка, 67 років, поранена.

Харківська область зазнає російських ударів щодоби. Вночі ворог вдарив по навчальному полігону рятувальників . На щастя, минулося без поранених.

Також обстрілом пошкоджені житлові будинки, є загорання автомобіля.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупаційні війська в ніч на 8 березня вдарили по Куп’янську Харківської області .

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies