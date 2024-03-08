Росіяни вдарили по Куп’янську, загинули двоє людей

Російські окупаційні війська в ніч на 8 березня вдарили по Куп’янську Харківської області.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Загинули двоє цивільних людей - чоловік та жінка, дані встановлюються”, - написав Синєгубов.
За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню.
Також обстрілом пошкоджені житлові будинки, є загорання автомобіля.
Розбір завалів наразі триває.
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Російська армія вдарила по Вовчанську керованою авіаційною бомбою. Загинула 40-річна жінка. Ще одна жінка, 67 років, поранена.
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