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Росіяни вдарили по Куп’янську, загинули двоє людей

Розбір завалів наразі триває.

Росіяни вдарили по Куп’янську, загинули двоє людей
Наслідки російського обстрілу Куп’янську (архівне фото)

Російські окупаційні війська в ніч на 8 березня вдарили по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Загинули двоє цивільних людей - чоловік та жінка, дані встановлюються”, - написав Синєгубов. 

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За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню. 

Також обстрілом пошкоджені житлові будинки, є загорання автомобіля. 

Розбір завалів наразі триває.

  • Харківська область зазнає російських ударів щодоби. Вночі ворог вдарив по навчальному полігону рятувальників. На щастя, минулося без поранених.

  • Російська армія вдарила по Вовчанську керованою авіаційною бомбою. Загинула 40-річна жінка. Ще одна жінка, 67 років, поранена. 

  • Напередодні росіяни обстріляли Борову, внаслідок чого загинув чоловік. Ще семеро людей – поранені, зокрема троє дітей.

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