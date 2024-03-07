Канада профінансує розробку інноваційних рішень для розмінування України

Очікується, що рішення продемонструють канадським і українським військовим експертами наступного року.

Міністр оборони Канади Біл Блер повідомив, що його країна долучиться до розмінування в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Оголошую про нову ініціативу, яка допоможе канадським інноваторам створити рішення, що допоможуть Україні просуватися й розчищати мінні поля”, - сказав Блер.

Він зауважив, що “цей проєкт профінансує найкращі концепти, здатні врятувати життя українців та захистити важливе українське військове обладнання”.

У разі успіху заявники можуть отримати до 1 млн доларів на розробку концептів.

“Наша мета - створити рішення, які можна буде продемонструвати канадським і українським військовим експертами вже наступного року”, - розповів міністр, і додав, що документація для участі у цій програмі буде оприлюднена англійською, французькою та українською мовами.