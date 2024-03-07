Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Легітимний без виборів
Легітимний без виборів
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
ГоловнаСуспільствоВійна

Канада профінансує розробку інноваційних рішень для розмінування України

Очікується, що рішення продемонструють канадським і українським військовим експертами наступного року.

Канада профінансує розробку інноваційних рішень для розмінування України
Канада профінансує рішення для розмінування України
Фото: Міноборони України

Міністр оборони Канади Біл Блер повідомив, що його країна долучиться до розмінування в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Оголошую про нову ініціативу, яка допоможе канадським інноваторам створити рішення, що допоможуть Україні просуватися й розчищати мінні поля”, - сказав Блер.

Він зауважив, що “цей проєкт профінансує найкращі концепти, здатні врятувати життя українців та захистити важливе українське військове обладнання”. 

Підписуйтесь на наш Google News

У разі успіху заявники можуть отримати до 1 млн доларів на розробку концептів. 

“Наша мета - створити рішення, які можна буде продемонструвати канадським і українським військовим експертами вже наступного року”, - розповів міністр, і додав, що документація для участі у цій програмі буде оприлюднена англійською, французькою та українською мовами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies