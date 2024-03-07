Литва передала Україні партію боєприпасів

Міністерство національної оборони Литви та литовська армія продовжують військову підтримку України, зокрема боєприпасами.
Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.
“Ми надсилаємо те, чого зараз найбільше бракує Україні. Ми прислухаємося до їхніх прохань і продовжуємо нашу підтримку”, – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
Міноборони Литви зазначило, що литовська армія доставила в Україну артилерійські снаряди калібру 155 мм.
- У рамках модернізації литовської армії Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони Литви закуповує вантажні автомобілі Renault D. Частина з них дістанеться Україні.
- Литва передала українським військовим зимовий одяг та обладнання.
- У грудні міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію "Коаліції з розмінування". Йдеться як про елементи "гуманітарного розмінування", так і звільнених окупованих територій і "бойового розмінування".