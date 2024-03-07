Литва передала Україні партію боєприпасів

Міністерство національної оборони Литви та литовська армія продовжують військову підтримку України, зокрема боєприпасами.

Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.

“Ми надсилаємо те, чого зараз найбільше бракує Україні. Ми прислухаємося до їхніх прохань і продовжуємо нашу підтримку”, – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Міноборони Литви зазначило, що литовська армія доставила в Україну артилерійські снаряди калібру 155 мм.