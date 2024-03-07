Російська армія близько 10 години вдарила по Вовчанську керованою авіаційною бомбою. Загинула 40-річна жінка.
Ще одна жінка, 67 років, поранена. Вона не потребує госпіталізації, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків", – сказав він.
На місці удару виникла пожежа – її вже локалізували.
Пізніше в ГУ Нацполіції області уточнили, що попередньо, зафіксовано влучання трьох КАБів по приватному сектору у місті.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Харківська область зазнає російських ударів щодоби. Вночі ворог вдарив по навчальному полігону рятувальників. На щастя, минулося без поранених.
- А вчора вдень росіяни обстріляли Борову, внаслідок чого загинув чоловік. Ще семеро людей – поранені, зокрема троє дітей.