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Росіяни вдарили по Вовчанську. Загинула людина, ще одна поранена

Пошкоджено 12 будинків. 

Росіяни вдарили по Вовчанську. Загинула людина, ще одна поранена
Росія вдарила по Вовчанську
Фото: Харківська ОВА в Telegram

Російська армія близько 10 години вдарила по Вовчанську керованою авіаційною бомбою. Загинула 40-річна жінка.

Ще одна жінка, 67 років, поранена. Вона не потребує госпіталізації, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків", – сказав він.

На місці удару виникла пожежа – її вже локалізували.

Пізніше в ГУ Нацполіції області уточнили, що попередньо, зафіксовано влучання трьох КАБів по приватному сектору у місті. 

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Наслідки обстрілу Вовчанська роосійськими КАБами
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Вовчанська роосійськими КАБами

Наслідки обстрілу Вовчанська російськими КАБами
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Вовчанська російськими КАБами

  • Харківська область зазнає російських ударів щодоби. Вночі ворог вдарив по навчальному полігону рятувальників. На щастя, минулося без поранених.
  • А вчора вдень росіяни обстріляли Борову, внаслідок чого загинув чоловік. Ще семеро людей – поранені, зокрема троє дітей.
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