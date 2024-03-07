Російська армія близько 10 години вдарила по Вовчанську керованою авіаційною бомбою. Загинула 40-річна жінка.

Ще одна жінка, 67 років, поранена. Вона не потребує госпіталізації, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків", – сказав він.

На місці удару виникла пожежа – її вже локалізували.

Пізніше в ГУ Нацполіції області уточнили, що попередньо, зафіксовано влучання трьох КАБів по приватному сектору у місті.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Вовчанська роосійськими КАБами

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Вовчанська російськими КАБами