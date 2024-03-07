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Одесі потрібні системи ППО, які збивають балістичні ракети, - Гуменюк

Балістика дуже важка для збиття, і для протидії їй потрібні специфічні системи проттиповітряної оборони.

Одесі потрібні системи ППО, які збивають балістичні ракети, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Одеський регіон потребує посиленого захисту, зокрема специфічних систем протиповітряної оборони, які збивають балістику.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

"Одеський регіон потребує додаткового посиленого захисту, оскільки тут функціонує дуже потужна економічна складова всієї економіки України. Це - навігація, яка всупереч ворожим намаганням припинити портову діяльність і морську продовжує функціонувати під егідою Сил оборони України", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що забезпечення безпеки судноплавства у сьогоднішніх умовах це - дуже складна робота.

"Єдине, що дійсно нам необхідно на даному етапі - це потужна підтримка щодо ППО. Думаю, що партнери нас чують", - наголосила Гуменюк.

Вона пояснила, що балістика дуже важка для збиття, і для протидії їй потрібні специфічні системи ППО.

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