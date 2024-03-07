Одесі потрібні системи ППО, які збивають балістичні ракети, - Гуменюк

Одеський регіон потребує посиленого захисту, зокрема специфічних систем протиповітряної оборони, які збивають балістику.
Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.
"Одеський регіон потребує додаткового посиленого захисту, оскільки тут функціонує дуже потужна економічна складова всієї економіки України. Це - навігація, яка всупереч ворожим намаганням припинити портову діяльність і морську продовжує функціонувати під егідою Сил оборони України", - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що забезпечення безпеки судноплавства у сьогоднішніх умовах це - дуже складна робота.
"Єдине, що дійсно нам необхідно на даному етапі - це потужна підтримка щодо ППО. Думаю, що партнери нас чують", - наголосила Гуменюк.
Вона пояснила, що балістика дуже важка для збиття, і для протидії їй потрібні специфічні системи ППО.
- Росія атакує припортову інфраструктуру Одеси як до розірвання зернової угоди, так і після.
- Вранці 6 березня армія Росії знову атакувала Одесу. Під час зустрічі президента Володимира Зеленського і грецького прем'єра Кіріакоса Міцотакіса в порту в Одесі пролунав вибух. П’ятеро людей загинули через російський удар по портовій інфраструктурі.
- Уночі 2 березня ворог атакував Одесу дронами. Безпілотник влучив у 9-поверховий будинок спального району міста.
- Серед жертв російської атаки - вся сім'я військовослужбовця Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" Олега Кравця. Загинули він, його дружина Тетяна, семимісячна донька Ліза, восьмирічна Злата та дев'ятирічний Сергій. Ввечері 3 березня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи. Унаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинули 12 людей.
3 березня також повідомлялося, що Сили оборони знищили ворожу ракету Х-31П, якою РФ атакувала Одещину.
- Зазначимо, що станом на кінець минулого року Росія випустила по Україні понад 300 ракет Х-22. Жодну з них не було збито засобами ППО. Ворог застосовує ці типи ракет здебільшого на Південному і Східному напрямках, а також на Півночі. У Повітряних силах заявили, що для перехоплення балістичних ракет потрібні спеціальні засоби - такі системи ППО як Patriot.
- 25 лютого 2024 року президент Зеленський заявив, що Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа. Він також наголосив, що якби зараз Україна отримала 10 систем Patriot і розмістила їх біля фронту, росіяни б відступили.