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Залужний взяв участь у зйомках документального фільму про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

7 березня виповнюється рік з дня загибелі Героя України.

Залужний взяв участь у зйомках документального фільму про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
Валерій Залужний на зйомках фільму
Фото: Facebook

Ексголовнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний долучився до створення документального фільму про Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі".

Про участь генерала у зйомках повідомила Facebook-сторінка стрічки. Як стверджують автори проєкту, Залужний та "Да Вінчі" були близькими друзями. Коли доброволець отримав звання Героя та орден "Золота Зірка", він хотів, щоб саме Залужний одягнув йому цю нагороду.

Планувалося, що документальний фільм "Да Вічні" вийде у роковини смерті Дмитра Коцюбайла - сьогодні, 7 березня. Проте автори вирішили перенести дату прем'єри, зазначивши, що мають змогу "суттєво поліпшити стрічку". 

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