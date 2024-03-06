Володимир Зеленський зустрівся в Одесі з прем’єр-міністром Греції. Головним питанням була наша оборона, наші можливості в активних діях та в захисті, а також ППО.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту у світу достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення потрібні зараз – не колись, а для людей, які щодня й щоночі витримують терористичні атаки. Тільки за минулу ніч і тільки проти Одеси було двадцять “шахедів”. Сьогоднішній ранок – чергова ракетна атака проти міста. Є поранені, є загиблі… Потрібно більше захисту”, - наголосив президент України.

Також Володимир Зеленський провів оперативну нараду з обласною владою, урядовцями, щоб надали всю необхідну допомогу людям, які втратили житло від російських ударів, втратили документи.

“Потрібно, щоб це була достатня допомога. І швидка. Я вдячний усім, хто підтримує людей зараз, кожному, хто допомагає, хто береже тут, в Одесі, в усіх наших містах максимум нормального життя. Нічого Росія не має здобути своїм терором”, - підкреслив голова держави.