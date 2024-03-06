У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Зброя та ППО потрібні тут, щоб рятувати життя людей, - Зеленський

Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту у світу достатньо.

Зброя та ППО потрібні тут, щоб рятувати життя людей, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський зустрівся в Одесі з прем’єр-міністром Греції. Головним питанням була наша оборона, наші можливості в активних діях та в захисті, а також ППО. 

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту у світу достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення потрібні зараз – не колись, а для людей, які щодня й щоночі витримують терористичні атаки. Тільки за минулу ніч і тільки проти Одеси було двадцять “шахедів”. Сьогоднішній ранок – чергова ракетна атака проти міста. Є поранені, є загиблі… Потрібно більше захисту”, - наголосив президент України. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також Володимир Зеленський провів оперативну нараду з обласною владою, урядовцями, щоб надали всю необхідну допомогу людям, які втратили житло від російських ударів, втратили документи. 

“Потрібно, щоб це була достатня допомога. І швидка. Я вдячний усім, хто підтримує людей зараз, кожному, хто допомагає, хто береже тут, в Одесі, в усіх наших містах максимум нормального життя. Нічого Росія не має здобути своїм терором”, - підкреслив голова держави.

  • Сьогодні вранці, 6 березня, російська армія атакувала Одесу під час візиту Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Внаслідок обстрілу загинули люди, також є поранені. 
  • Внаслідок російського удару 6 березня по портовій інфрастуктурі Одеси загинули п'ятеро людей
  • У Силах оборони півдня заперечили зв'язок ракетного удару по Одесі 6 березня із візитом президента України Володимира Зеленського.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies