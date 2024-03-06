УП: Внаслідок російського удару по Одесі загинули п'ятеро людей

Внаслідок російського удару 5 березня по портовій інфрастуктурі Одеси загинули п'ятеро людей. Армія РФ вдарила по портовій інфраструктурі.

Про це у коментарі для "УП" повідомив речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"6 березня ворог наніс удар по портовій інфрастуктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Російської Федерації", — зазначив Плетенчук.