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УП: Внаслідок російського удару по Одесі загинули п'ятеро людей

Ворог завдав ударів по портовій інфраструктурі міста.

УП: Внаслідок російського удару по Одесі загинули п'ятеро людей
Фото: Сили оборони півдня України

Внаслідок російського удару 5 березня по портовій інфрастуктурі Одеси загинули п'ятеро людей. Армія РФ вдарила по портовій інфраструктурі.

Про це у коментарі для "УП" повідомив речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"6 березня ворог наніс удар по портовій інфрастуктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Російської Федерації", — зазначив Плетенчук.

  • Сьогодні вранці, 6 березня, російська армія атакувала Одесу під час візиту Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Президент України зазначив, що є жертви.
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