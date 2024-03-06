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Україна та Греція розпочали підготовку безпекової угоди

Планують підписати довгострокову угоду.

Україна та Греція розпочали підготовку безпекової угоди
Фото: скріншот

Україна та Греція розпочали підготовку довгосторокової двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під спільної пресконференції з грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

"Сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду до підписання. Маємо зафіксувати в ній досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, а також і на наступні десять років — саме довготривала безпекова співпраця дає найкращі результати", — наголосив глава держави.

Також у 2024 році, за словами президента, планують посили санкції проти Росії та зменшити спроможність Путіна фінансувати війну. 

"Маємо максимально активно працювати, щоб зменшити здатність Росії фінансувати агресію. Що менше буде в Путіна грошей, то менше людей він зможе вбити. Він не хоче ніякого миру, ніякої дипломатії. Тому потрібно й надалі посилювати санкції проти Росії та карати російських убивць за все, що вони наробили. Важливо допомагати нашій обороні. Важливо обмежувати економічний потенціал російських терористів. Важливо підтримувати роботу Міжнародного кримінального суду та протидіяти російській дезінформації", — додав Володимир Зеленський.

  • 6 березня під час візиту в Одесі Володимира Зеленського з грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом Росія завдала ракетного удару.
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