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Окупанти на ТОТ заселяють колаборантів у квартири українців, — Центр нацспротиву

 23 родини колаборантів отримали нове помешкання у Лисичанську на Луганщині.

Окупанти на ТОТ заселяють колаборантів у квартири українців, — Центр нацспротиву
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни розселяють колаборантів у квартири українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центру нацспротиву, росіяни опломбовують квартири тих хто виїхав, якщо виявляють їх порожніми. Потім вони оголошуються безгосподарчими, їх "націоналізують" й надалі видають родинам колаборантів.

"Так, 23 родини колаборантів отримали нове помешкання у Лисичанську, адже їх квартири “зруйновані ЗСУ у 2022 році”. Зрадників розселили у квартирах українців, які залишили місто через окупацію", — зазначають в ЦНС.

  • У місті Старобільськ на Луганщині окупанти виселили з осель українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта.
  • У Новій Каховці російські загарбники примусово виселяють усіх жителів з домівок, що розташовані біля Дніпра.
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