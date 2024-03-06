​Постачальники Міноборони зірвали чергові торги на постачання їжі для ЗСУ, - ЗМІ

Після того, як вони програли суд, учасники відкликали майже всі заявки.

Постачальники Міноборони зірвали чергові торги на постачання їжі армії. Після програшу в адміністративному суді майже всі учасники торгів з постачання харчування для Міноборони відкликали свої заявки для участі в аукціоні Прозорро.

Про це "Цензор.НЕТ" повідомили джерела в Міноборони.

"Після того, як вони вчора програли суд, учасники відкликали майже всі заявки. Тепер два варіанти – або прямі договори, або в ДОТ заберуть харчування", - розповів співрозмовник.

Напередодні один з найбільших постачальників харчування для Міноборони - компанія "Атомсервіс" - направив листа на адресу міністра Рустема Умерова, його заступника Дмитра Кліменкова та керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, де пригрозив не вийти на наступні торги, якщо не будуть змінені умови участі в них.

Постачальників категорично не влаштовує, що заявки від частин тепер збиратиме ДОТ, а не вони самі - напряму від частин. Бо саме завдяки прямому отриманню заявок з частин їм вдається красти гроші. Це відбувається через підписання фальшивих накладних на товар якого не було, але який потім оплачується Міноборони.

ДБР та Нацполіція зафіксували, що постачальники входили в злочинну змову з представниками військових частин, в результаті чого добові порції військових зменшувались на третину. Водночас ВЧ та постачальник підписували фалишиві накладні, за якими нібито постачали товар, якого насправді не було. Так, тільки через одну частину бюджет країни компаніями групи Глиняної було пограбовано на 5 мільйонів гривень.

Зазначається, що постачальникам Міноборони не вигідна реформа, яку анонсував ДОТ – перехід на закупівлю окремих харчових груп. Бо туди таких хочуть вийти виробники, які зараз за безцінь віддають свою продукцію постачальникам Міноборони, а ті накручують там від 26 до 187% прибутку.

Керівник ДОТ Жумаділов також прокоментував ситуацію.

"Прямо зараз кульмінує дійство, що розігрується харчовими баронами, останні два місяці. На кону повернення прозорості та довіри суспільства до того, як витрачається близько 45 млрд грн щороку. Щойно в очолюваній мною організації та мені особисто побачили загрозу, запустилась бурхлива діяльність з захисту інтересу бенефіціарів залишити все "як є". Суди, замовні статті, телеграм-канали, експерти широкого профіля і вузького сумління, лобіювання в кулуарах - усе спрямоване на те, щоб спаплюжити репутацію мою особисто та скомпрометувати ДОТ. Частково мають успіх. Сподіваються на повну перемогу. Наслідком такої їхньої перемоги стане згортання того хоч і непомітного для широкого загалу, але важливого поступу, що ми маємо станом на сьогодні", - написав він у фейсбуці.

Жумаділов наголосив, що зараз на кону - важлива реформа Міноборони, до якої привернута увага як суспільства всередині країни, так і міжнародних партнерів.

"Нам уже багато вдалось. Ми вже зекономили близько 3 млрд грн, уклавши контракти на 11,5 млрд грн. Ми в траекторії розбудови ще однієї спроможної інституції, яка здатна виконувати функції держави в інтересах суспільства на високому професійному рівні. Було би дивно, якби бенефіціари схем вітали б реформу. Не просто дивно - підозріло. Це б значило, що щось ми робимо не так. Система пручається і робить це гучно. Це нормально. Буде ненормально, якщо підемо із нею на компроміс", - додав він.